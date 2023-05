Marco Paoli e il suo “La guerra secondo Barnaba”, un romanzo che affronta l’orrore della guerra pronto per andare al Salone di Torino.

Un’opportunità di riflessione sul valore della vita e su una sincerità che non potrà mai essere univoca

L’arte, o le arti, sono legate indissolubilmente. In alcuni casi si sovrappongono e completano. Così è anche per gli artisti e può capitare che un attore e regista si presti alla scrittura e ne nasca qualcosa di bello che poi, a sua volta, potrebbe nuovamente trasformarsi in uno spettacolo teatrale.

“La Guerra secondo Barnaba” è il libro di Marco Paoli che con SBS Edizioni sarà al Salone Internazionale del libro di Torino. Un bel omento per il Direttore Artistico del Teatro Microscena di Borgo San Lorenza (FI) che abbiamo incontrato per una chiacchierata.

<<Benvenuto, Marco, tu hai scritto molte cose nella tua vita, con La guerra secondo Barnaba stai facendo un ulteriore passo nel mondo dell’editoria e diventi a tutti gli effetti anche un autore.

Raccontaci la tua vita artistica e come sei arrivato qui.>>

“Sostanzialmente sono un uomo di teatro. Attore, regista e autore teatrale, da oltre 35 anni mi occupo appunto di Teatro. Ho gestito diversi teatri in varie parti d’Italia. L’esperienza più lunga è stata la gestione del Teatro San Leonardo di Viterbo dal 1994 al 2012. Ho lavorato con molti dei maggiori attori teatrali degli ultimi trent’anni e recitato nei maggiori teatro italiani. Attualmente sono direttore artistico del Teatro Microscena a Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze. La passione per la scrittura mi è nata da pochi anni ed è sfociata nella scrittura di due libri. Il primo è “Il re della giostra” nato nel 2020 e adesso ho terminato il mio secondo libro dal titolo “La guerra secondo Barnaba””.

<<Il tuo libro è un manifesto alla pace o una riflessione ampia su tutte le brutture del mondo?>>

“Si, possiamo dire che lo sia. Nel libro tento di far comprendere al lettore quanto la guerra sia contro ogni natura. Disumana è inutile. In realtà la guerra, per me, è la madre di ogni bruttura.”

<<Hai pensato di portarlo anche in scena?>>

“Da sempre porto in scena testi tratti da libri di autori contemporanei e non, per cui non escludo possa farlo anche con una delle mie opere.”

<<Quando e dove ti possiamo incontrare a Torino?>>

“Presso lo stand di SBS Edizioni al padiglione 2, H27. Il 21 maggio alle 19, mentre il 22 alle 11 mi trovate al Cortile 3 del Centro Commerciale Lingotto presso CioccolatItaliani.”

Il libro ► https://www.sbsedizioni.it/la-guerra-secondo-barnaba-di-marco-paoli/

Giorgia Cadenasso