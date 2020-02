Un San Valentino dedicato ai trentenni allo Stradanuova

Hai detto Trenta? Di e con le autrici del blog “I trentenni”, Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Sirena.

14 febbraio ore 21 allo Stradanuova Teatro Auditorium a Genova

Con la partecipazione di Elisabetta Fulcheri e Linda Calugi.

Dialoga con le autrici Eleonora D’Urso. Musica live di Malvezzi

Dai trenta in su puoi fare tutto… o quasi.

Lea, Andrea e Viola a scuola erano inseparabili. Poi è arrivata la vita adulta, che oggi per un trentenne può essere molto complicata, tra il lavoro che non c’è e i progetti che slittano sempre in attesa di un momento migliore (mentre tutti ti ricordano che il momento migliore, in realtà, è passato da un pezzo).

Ora quel legame che tra i banchi sembrava indissolubile ha fatto posto ad altre cose: Viola sogna un figlio dal suo compagno, Lea ha un marito e un lavoro part-time, Andrea sta per andare a convivere… Ma è proprio mentre impacchetta le sue cose che ritrova un tesoro: la vecchia Smemo, piena di dediche fluo, pagine sbruciacchiate con l’accendino, glitter e adesivi. E poi una lista: quella delle cose da fare prima dei trent’anni.

Un tuffo negli anni Novanta tra le note di Cremonini e le vecchie foto sbiadite, il ricordo degli amori passati e un presente da prendere al volo. Perché la vita che sognavano, in fondo, è ancora tutta da incominciare.

Un San Valentino dedicato ai trentenni, uno show che parte dall’omonimo romanzo “Hai detto Trenta?” di Silvia, Stefania e Ilaria, per poi esplorare cosa vuol dire essere Trentenni oggi.

Sconto speciale OVER 30 per tutti coloro che abbiano 30 anni o più!

Dove?

Al Stradanuova Teatro Auditorium, a Palazzo Rosso di Genova, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).