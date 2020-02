Un porto per salpare: in crociera o… alla scoperta della Superba

Un punto di partenza per crociere da sogno; ma, senza andare troppo lontano, anche per itinerari e passeggiate alla scoperta di una delle città più affascinanti d’Italia, cantata in tutta la sua ruvida bellezza da scrittori e poeti come Nikolaj Gogol’, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Giorgio Caproni o Vincenzo Cardarelli.

La crociera: una formula di viaggio sempre più trasversale

Negli ultimi anni Genova si è finalmente ritagliata il posto al sole che le spetta, e la zona del porto, mirabilmente riqualificata negli anni Novanta, è diventata di grande attrattiva per i turisti e per gli stessi genovesi. Quello del capoluogo ligure è fra i maggiori porti italiani per estensione, e la stazione marittima, situata sul ponte dei Mille, è il principale punto d’imbarco per il traffico crocieristico. Da qui partono navi dirette verso varie destinazioni in Italia, nel Mediterraneo, ma anche più lontano: dalla Sicilia alla Francia, passando per Spagna, Portogallo, Malta, Tunisia e Marocco, solo per citarne alcune. Si tratta di mete di grande attrattiva non solo per le persone di una certa età, ma anche per giovani famiglie, coppie di neosposi e under 40. Diversamente da qualche tempo fa, infatti, la crociera non è più considerata un tipo di vacanza adatta solo agli over 65, ma è diventata una soluzione di viaggio “trasversale” e di grande appeal per un ampio pubblico.

Parcheggio porto Genova: la soluzione più conveniente si trova online!

Un punto di partenza per scoprire le bellezze della Superba

Lasciare la propria auto nei pressi del porto di Genova è una buona idea non solo per i crocieristi, ma anche per i turisti che arrivano in città per scoprirne le meraviglie. Genova è infatti una meta sempre più apprezzata da persone che arrivano dalle due Riviere liguri, ma anche da altre zone d’Italia per una “toccata e fuga” in giornata, per un weekend o per una breve vacanza. L’Acquario è una meta amata soprattutto dalle famiglie con bambini, così come il vicino Museo del Mare Galata o la Città dei Bambini un centro dedicato alla scienza e alla tecnologia per bambini e ragazzini “under 12”, tutti situati nell’area portuale. Non va dimenticato, però, che la zona è strategica anche per una passeggiata nel centro storico cittadino, il più grande d’Europa: un dedalo di vicoli fra i quali avventurarsi “a naso in su” per apprezzare le pittoresche chiese e i suggestivi palazzi di cui è disseminato, lasciandosi tentare dal prelibato “street food” genovese. Focacce, farinata, panissa, ripieni e torte di verdura si acquistano nelle antiche sciamadde situate a due passi dal porto, nella zona di Caricamento. Spostandosi con i mezzi pubblici e con le funicolari, invece, si potranno raggiungere agevolmente luoghi più defilati dal centro e forse meno conosciuti, ma meritevoli di una visita: come l’antico borgo marinaro di Boccadasse, che si trova nella zona est della città, l’elegante quartiere di Carignano e il museo di Villa Croce, quello di Castelletto, dal quale si gode di una vista mozzafiato sulla città e, ancora più in alto, quello del Righi, che la domina e abbraccia dall’alto con i suoi forti.