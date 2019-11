Ultimo giorno di Peccati di Gola con i sapori del Piemonte

Ultima giornata con “Peccati di gola” e le eccellenze agroalimentari del territorio monregalese.

La kermesse si avvia verso la conclusione con tanti appuntamenti anche per la giornata odierna.

“Peccati di Gola & XXII Fiera Regionale del Tartufo” si avvia verso la conclusione di questa edizione 2019 riempiendo ancora per questa giornata i quartieri Breo e Piazza della città di Mondovì di buon cibo, musica, laboratori, giochi e cultura. Tanti gli appuntamenti odierni a cura della Condotta Slow Food Monregalese, dedicati a grandi e piccini, oltre alla tradizionale mostra mercato delle eccellenze agroalimentari e delle De.Co. locali, alla nuova area dedicata alle castagne, allo street food e alla degustazione di cibi e bevande tipiche del territorio. Oggi pomeriggio alle ore 15 in piazzetta Comino l’incontro gratuito patrocinato dal comune di Mondovì dedicato al benessere, in collaborazione con Rosso Gentile Agriforno ed Erboristeria Monte Regale, dal titolo “Le piante infestanti recuperano dignità. Come sfruttarle per la panificazione? Dalla Panetteria all’Erboristeria”.

Questi gli appuntamenti odierni gestiti dalla Condotta Slow Food Monregalese e Andrea Blangetti, in collaborazione con Agenform – Agorà della gola in piazza Moizo e via Sant’Agostino: i laboratori ludico-didattici per bambini dai 3 ai 12 anni “Nonna ti preparo la colazione: la crostata di meliga della tradizione” alle ore 11 e “Pere fruttuose conservate in uno scrigno” alle ore 15,30; “Milky Daisy, Pan per focaccia e Mundai”, degustazioni guidate in collaborazione con Caseificio Moris, Mondopane e Molino Bongiovanni alle ore 17,30.Alle 11,30 l’area “Pan per Focaccia” proporrà la dimostrazione di come si prepara la pizza in pala, con Molino Bongiovanni e Mondopane, mentre in orario di pranzo i “10 Piasent” allieteranno le Osterie dei Golosi con la loro musica tradizionale.

Dalle 14,30 alle 18,30 in piazza Maggiore e piazza IV Novembre si potranno visitare l’esposizione temporanea degli antichi strumenti di fisica patrimonio storico del MuBec e l’iniziativa Album degli scienziati, presso l’atrio barocco dell’ex Tribunale di Mondovì e la sede del Liceo Vasco-Beccaria-Govone. Proseguono fino alle 19 anche i Peccati in gioco di via Beccaria e piazza Roma e l’esperienza di visita immersiva “Infinitum” all’interno della Chiesa della Missione.

Come di consueto, le aree “Expo del gusto”, “Melaviglia” in corso Statuto e piazza Martiri della Libertà, “Il Tartufo e le sue meraviglie”, “Casa Michelis” in piazza Battisti, “Pan per Focaccia” in piazza San Pietro e “Cuor di Castagna” in piazza Maggiore resteranno aperte fino alle 20 di questa sera, mentre le “Osterie dei Golosi” in piazza Santa Maria Maggiore, “Rakikorner” in piazzetta Comino, “Birropolis” e “Mangiamac” in corso Statuto e piazzetta Levi, con il Dj Set a partire dalle ore 19, saranno attive fino a mezzanotte.

L’ufficio turistico IAT Comune di Mondovì di piazza Maggiore sarà accessibile dalle 10 alle 18, mentre la Torre Civica e i monumenti del Sistema Urbano Integrato Mondovì Città d’arte e cultura ed il Museo della Ceramica saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.

Maggiori informazioni sul sito dedicato e sui canali social dell’evento.