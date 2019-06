SAVONA. 5 GIUG. Nel fine settimana del 15 e 16 giugno si svolgerà ad Andora, nello splendido borgo di Rollo, la tradizionale “Festa delle Erbe Aromatiche, officinali ed antiche piante”, che è giunta alla ventesima edizione. In questi giorni si stanno organizzando gli ultimi preparativi e tutto il borgo è impegnato per questa edizione che avrà quale tema “Le erbe in movimento”. Come di consueto saliranno a Rollo in tanti: turisti, Vip, fotografi, giornalisti, collaboratori e amici delle erbe aromatiche che saranno numerosi per contribuire ad animare questa bella ed amatissima festa.

La Mostra Mercato presenterà l’ esposizione di tanti specialisti del settore: vivaisti, floricoltori, giardinieri, agricoltori, produttori di derivati dalle erbe, produttori di alimenti, e infine artisti e artigiani con creazioni in materiali naturali.

“Siamo felici – spiegano gli organizzatori- di aver riconosciuto il profumo delle piante di questi luoghi, di aver sperimentato la vicinanza al territorio, di aver creato stupore. Di aver incentivato la conoscenza e il valore delle semplici erbe aromatiche e officinali, di aver iniziato e realizzato un affascinante percorso di comunicazione ed amicizia con le persone e con le bellezze della natura. La Festa anche quest’anno continua e ringrazia gli espositori, il pubblico, i collaboratori. Il borgo di Rollo è un luogo che merita semplicità e gratitudine, perché incanta in ogni momento con i suoi silenzi e i suoi colori, le sue erbe e i suoi fiori”.

L’argomento suggerito dalla festa delle erbe di quest’anno è “Le erbe in movimento”. Si tratta di un gioco di osservazione e rivelazione, che ci invita a sperimentare, fa rinascere la curiosità e approfondisce le conoscenze.

“In mostra ci saranno – ci spiega Ada Buzzi, una delle organizzatrici- dalle piante aromatiche e officinali alle piante rare ed endemiche. Si parlerà di semi, di propagazione, della crescita, delle strade delle radici, delle rampicanti, delle spontanee, delle erbe edibili e di quelle velenose. E poi ci sono tanti esempi del lavoro delle piante, della furbizia delle erbe, della resistenza e dell’adattamento. Inesauribili spunti per l’uomo di idee, invenzioni e prodotti. Le piante lavorano sempre senza sosta. Viaggiano continuamente”. La festa avrà il seguente orario: sabato 15 dalle ore 14 alle ore 23 e domenica 16 dalle ore 9 alle ore 20.

Ad organizzare questo evento sono gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Andora e l’ associazione “Gli Amici della Festa delle erbe”.

Per avere maggiori informazioni sulla festa e sugli altri eventi organizzati dall’ associazione è possibile telefonare ai numeri 339 7233272 e 0182 68111 (Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Andora), digitare www.festadelleerbe.it scrivere un messaggio all’ indirizzo di posta elettronica festaerberollo@hotmail.it o andare su Facebook e cercare “Festa delle Erbe – Borgo di Rollo”. Nei due giorni della manifestazione sarà attivato il servizio navetta dalla Piazza Mercato alla frazione di Rollo.

CLAUDIO ALMANZI