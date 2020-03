Ulteriori misure precauzionali a Chiavari per l’emergenza

Chiavari. Emergenza Covid-19. Il Sindaco Di Capua firma ordinanza con ulteriori misure precauzionali.

«Questa mattina abbiamo preso ulteriori provvedimenti in merito all’emergenza da Covid-19. In via precauzionale ho appena firmato un’ordinanza sindacale in cui dispongo la chiusura dei parchi e giardini presenti sul territorio comunale. Inoltre, procederemo a breve con la sanificazione dei luoghi pubblici, compresi i giochi per i bambini e le panchine. Sospeso fino al 3 aprile il mercato settimanale del venerdì e il mercatino dei sapori; annullato anche lo spazzamento meccanico delle strade. Rimarrà aperto il mercato giornaliero della frutta e verdura, per garantire gli approvvigionamenti di prima necessità, anche se raccomandiamo il mantenimento della distanza di sicurezza. Chiusi anche i bagni pubblici – continua il sindaco di Chiavari Marco Di Capua – A partire dalle 18 di oggi, la Polizia Municipale effettuerà i dovuti controlli per verificare l’applicazione del dpcm che prevede la chiusura di attività di ristorazione e bar. Continueremo con la diffusione degli avvisi acustici con i mezzi in dotazione ai vigili, invitando la popolazione a stare a casa il più possibile: uscite solo per casi di estrema necessità, abbiate senso civico e rispetto».