Valencia-Atalanta 3-4, storica Dea ai quarti di Champions

Dea da favola che pareggia per 3-3 al Mestalla a porte chiuse e conquista i quarti di Champions League da debuttante.

Atalanta con Marco Sportiello in porta e Francesco Rossi in panchina nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League a Valencia. La società nerazzurra ha reso noto che il titolare Pierluigi Gollini, in seguito alla rifinitura di ieri allo stadio “Mestalla”, ha riportato la probabile lussazione del mignolo della mano sinistra. Centinaia di tifosi del Valencia hanno accolto il pullman della squadra fuori dal Mestalla, nonostante le raccomandazioni per evitare il contagio dal Coronavirus. Cori e applausi per cercare di incitare la squadra di Celades a rimontare il 4-1 dell’andata contro l’Atalanta

Cronaca del Match:

GOL! Valencia – ATALANTA 3-4! Rete di Josip Iličić. Sinistro potente da pochi passi che si infila sotto la traversa, poker per lo sloveno.

TRIPLETTA ILICIC, pareggia l’Atalanta a Valencia

Valencia-Atalanta 3-2: 22′ st, i nerazurri si fanno trovare scoperti centralmente e Ferran Torres infila Sportiello col pallonetto

Valencia-Atalanta 2-2: al 6′ st cross di Ferran Torres dalla destra, Gameiro stacca sul primo palo e insacca di testa in diagonale

Valencia-Atalanta 1-2: al 43′ pt Ilicic trasforma il rigore concesso da Hategan per mani di Diakhaby rilevato dopo consulto VAR

Valencia-Atalanta 1-1: al 21′ pt Palomino tenta di intercettare palla ma scivola, Gameiro gliela ruba e puo’ infilare Sportiello.

Valencia-Atalanta 0-1: al 3′ pt Ilicic trasforma il rigore concesso per il fallo evidente di Diakaby ai danni dello stesso sloveno.