Teatro Nazionale Genova chiude fino al 3 aprile

Sale, uffici e biglietterie chiuse sino al 3 aprile. Teatro Nazionale di Genova aderisce alla campagna #iorestoacasa.

Il Teatro Nazionale di Genova aderisce alla campagna del MiBACT #iorestoacasa per preservare la salute di tutti e contrastare la diffusione del Covid19. A partire da domani 11 marzo – e sino al 3 aprile compreso – non solo sono sospesi tutti gli spettacoli e gli incontri pubblici, come già annunciato, ma saranno anche chiuse le sale, gli uffici e le biglietterie. Inoltre, dobbiamo purtroppo annullare gli spettacoli Tintarella di luna, Chi e John Gabriel Borkman, le cui prove non possono essere portate avanti a causa dell’emergenza Coronavirus. Per tutte le questioni relative a cambi e rimborsi di biglietti vi aggiorneremo una volta riaperti gli uffici.