Udinese-Spezia 2-3, Maggiore: Salvezza meritata

Le parole del capitano Giulio Maggiore, autore del terzo gol che ha regalato alle Aquile la vittoria e la permanenza in Serie A.

“Ogni anno in Serie A per noi è difficile, in questa salvezza e in questa gioia ci sono tante emozioni. Abbiamo fatto una grande annata e siamo davvero felici.

Ci aspetta la terza stagione consecutiva in Serie A. Ogni stagione negli ultimi anni ci ha regalato grandi gioie, questo Club e questa piazza se lo meritano.

Se ho dormito? Insomma, sapevamo tutti dell’importanza di questa gara, ma siamo stati bravi a rimanere concentrati anche nella difficoltà, trovando finalmente i punti che ci mancavano.

Non è stata una partita facile, ma abbiamo messo in campo un grande atteggiamento; siamo un grande gruppo a cui dedico questa vittoria insieme alla mia ragazza e ai nostri tifosi.

Il Mister? Ha dato tutto per noi e si è meritato questa partita e questa salvezza dopo una grande stagione”.