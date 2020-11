Udinese-Genoa, scontro tra ex in Friuli

Pillole da buttare giù come statistiche. Il conto degli ex tra Genoa e Udinese è presto fatto inquadrando gli organici. Tra i nostri c’è Cristian Zapata che in serie A esordì proprio con il team friulano nel 2005, in occasione di un match contro il Messina. Una lunga militanza al punto di annoverare 168 presenze in campionato. Più breve l’esperienza di Valon Behrami. Due le stagioni in Friuli, con 39 presenze e l’ultima marcatura in campionato, timbrata nel dicembre del 2018. Dall’altra parte saltano agli occhi Rolando Mandragora, 5 gare in rossoblù, comprendendo il debutto contro la Juve nell’ottobre 2014. Seba De Maio, 84 match in Serie A con il Grifone dal 2013/14 al 2015/16, conditi da quattro delle sette reti in curriculum. E Fernando Foresteri una sola presenza in B con gol all’esordio a Pescara, vincitore di un Torneo di Viareggio con la Primavera.