Udinese-Genoa, 144 gara in serie A per Calvarese

Il match che vedrà il Grifone alla Dacia Arena coinciderà con la 144ma direzione in Serie A, la terza in questa stagione, per Gianpaolo Calvarese l’arbitro designato dalla C.A.N. Sono tredici i precedenti nel massimo campionato con il direttore di gara di Teramo per il Genoa, gli stessi che annota il club friulano. In curriculum Calvarese ha già diretto un’altra volta un incontro tra Genoa e Udinese, per la cronaca nel febbraio del 2013. A coadiuvarlo gli assistenti Alessandro Costanzo e Francesco Fiore, con il quarto ufficiale Daniele Paterna. Alla direzione della var Luigi Nasca con Fabiano Preti. La Lega Serie A promuove in tutti gli stadi la campagna di sensibilizzazione “Un Rosso alla Violenza”.