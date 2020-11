Sono 96 i precedenti in Serie A tra Sampdoria e Bologna: i rossoblù sono in leggero vantaggio con 35 successi contro i 31 dei

blucerchiati; completano il bilancio 30 pareggi.

Il Bologna ha vinto tutte le ultime tre sfide di Serie A contro la Sampdoria, solo una volta nella sua storia ha ottenuto una serie

più lunga di successi consecutivi contro questa avversaria, quattro tra il 1961 e il 1963.

Il punteggio più frequente tra Sampdoria e Bologna in Serie A è lo 0-0, risultato di 12 incontri. Il più recente tuttavia è datato

maggio 2005.

In tutte le ultime 20 partite tra Sampdoria e Bologna in Serie A, è arrivato almeno un gol nel secondo tempo di gioco.

Il Bologna ha vinto le ultime tre gare contro la Sampdoria in Serie A disputate alle 15.00 e ha pareggiato le due precedenti.

Il ko più recente contro i liguri in questa fascia oraria nella massima competizione risale al novembre 2012 (1-0 firmato da

Andrea Poli, oggi capitano dei rossoblù).

Scontri diretti

31/30/35 V / N / P 35/30/31

123-126 Gol fatti – subiti 126-123

P/P/P/V/V Ultime cinque sfide V/V/V/P/P

Ultima partita: 28/06/2020 – Sampdoria – Bologna 1-2 (0-0)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide casalinghe di Serie A contro il Bologna (9V, 3N), perdendo proprio

la più recente: 1-2 lo scorso giugno.

Dal 2003/04 la Sampdoria ha vinto nove incontri casalinghi nel massimo campionato contro il Bologna, contro nessuna

squadra conta più vittorie interne nel periodo (nove anche contro il Chievo).

La Sampdoria è andata in gol negli ultimi 10 precedenti casalinghi contro il Bologna in Serie A e per la prima volta nel

massimo campionato potrebbe arrivare a 11 gare interne di fila con almeno una rete all’attivo contro i rossoblù.

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Bologna disputate nel girone di andata di Serie A,

segnando 13 gol in questo parziale e subendone solo due.

3

Sampdoria – Bologna

Serie A – 22/11/2020

STATO DI FORMA

Dopo una serie di 10 incontri interni in Serie A in cui aveva registrato quattro vittorie e sei sconfitte, la Sampdoria ha pareggiato

il più recente (vs Genoa): l’ultima volta che ha infilato almeno due pareggi casalinghi di fila nella competizione è stata nel

novembre 2019 (tre, le prime con Ranieri in panchina al Ferraris).

La Sampdoria non ha trovato il gol nell’ultimo turno di Serie A e non resta a secco per due match di fila nel torneo da ottobre

2019. In casa però i liguri vanno a bersaglio da 11 partite consecutive e potrebbero arrivare a 12 per la prima volta da

settembre 2010 (13).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A (4P). Escludendo neopromosse e retrocesse, dopo il

lockdown solo il Torino (18) ha raccolto meno punti degli emiliani (19) nella massima competizione.

Il Bologna ha subito gol nelle ultime 40 partite di Serie A e potrebbe eguagliare la seconda peggior serie di gare consecutive

senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei: 41 del Gimnàstic de Tarragona nel 1950 e andare a

-1 dalla peggiore in assoluto, 42 del Bordeaux nel 1960.

Il Bologna è l’unica squadra a non aver ancora guadagnato un punto fuori casa in questa Serie A; allargando ai cinque

maggiori campionati europei, si aggiungono anche Mainz e Sheffield United.

STATISTICHE GENERALI

Solo l’Inter (quattro) ha segnato più gol di testa della Sampdoria in questa Serie A (tre, siglati da Colley, Quagliarella e Thorsby

contro Benevento, Lazio e Atalanta). Dall’altra parte nessuna ne ha subiti più del Bologna con questo fondamentale nel

torneo in corso (quattro).

Solo il Torino (60.9%) vanta una percentuale di tiri nello specchio più alta di quella del Bologna (55.2%) nella Serie A in corso.

Il Bologna è, insieme al Genoa, una delle due squadre che non hanno segnato nessun gol su cross nel campionato in corso.

Solo il Genoa (0) ha segnato meno reti da palla inattiva del Bologna (uno) nel campionato in corso.

Soltanto il Napoli (uno) e il Verona (due) hanno subito meno gol nei primi tempi di questo campionato rispetto alla Sampdoria

(solo tre finora nelle prime frazioni).