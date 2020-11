Parola d’ordine tornare in area gialla entro dicembre, Toti: oggi indici R(t) pari a 0,9

Genova, 19 novembre. “Una notizia incoraggiante alla fine di questa giornata di lavoro per combattere il coronavirus. Dall’Istituto Superiore di Sanità oggi è arrivato il Report 27, che si riferisce al periodo dal 9 al 15 novembre.

Gli indicatori di qualità sono stati valutati positivamente e in Liguria entrambi gli indici R(t) sono pari a 0,9“.

Lo ha dichiarato stasera il governatore Giovanni Toti, commentando i risultati del nuovo report dell’Istituto superiore di sanità (il numero 27) sulla situazione dell’emergenza coronavirus nella nostra regione dal 9 al 15 novembre.

“L’ultimo report- ha aggiunto Toti – conferma ancora una volta l’accuratezza dei dati che trasmettiamo a Roma e anche la tendenza di rallentamento della diffusione del Covid-19, che piano piano sta calando in tutta la nostra regione.

Così come sta diminuendo la pressione sui nostri ospedali, che monitoriamo costantemente, dove i letti occupati calano di 51 unità e il numero dei posti occupati nelle terapie intensive è stabile.

Sono dati che non devono farci abbassare la guardia, ma indurci ancora di più a rispettare le regole per sperare in un parziale ritorno alla normalità nelle prossime settimane. Teniamo duro e insieme ce la faremo.

Da un punto di vista tecnico scientifico escludo nel modo più totale che la Liguria possa essere inserita in area di criticità rossa. Sarebbe totalmente ingiustificabile.

Noi valutiamo che la Liguria, per i dati sia dell’ultimo report sia per i dati puntuali di oggi, possa ritornare in area gialla.

Riteniamo, però, che la scelta più corretta, dall’analisi dei dati e dalle valutazioni dei nostri esperti, sia quella di proseguire almeno per alcuni giorni sui livelli delle misure attuali”.