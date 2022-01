UCI Fiumara: dal 27 gennaio al 2 febbraio Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

Il Circuito UCI Cinemas lancia la rassegna Rivivi Il Signore degli Anelli, che riporta sul grande schermo la saga tratta dai libri di J. R. R. Tolkien: dal 27 gennaio al 2 febbraio l’appuntamento è con Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, il primo capitolo della saga diretta da Peter Jackson. I fan del capolavoro fantasy distribuito da Warner Bros. potranno visitare ancora una volta la Terra di Mezzo, accompagnati da un cast d’eccezione, che vede tra i suoi membri Ian McKellen, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Sean Astin, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sean Bean, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Hugo Weaving, Christopher Lee e Karl Urban.

Di seguito il calendario della rassegna dedicata alle avventure di Frodo e dei suoi compagni:

• Dal 27 gennaio al 2 febbraio – Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, il colossal vincitore di 4 premi Oscar su 13 candidature che porta per la prima volta sul grande schermo Frodo e i suoi amici hobbit, lo stregone Gandalf, il tormentato Boromir, il ramingo Aragorn, l’elfo Legolas e il nano Gimli;

• Dal 3 al 9 febbraio – Il Signore degli Anelli – Le due Torri, il secondo capito della saga vincitore di 2 premi Oscar, che regala agli spettatori uno degli scontri più epici della storia del cinema: la Battaglia del Fosso di Elm;

• Dal 10 al 16 febbraio – Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re, uno dei tre film più premiati di sempre, che tra i vari riconoscimenti vanta 11 premi Oscar e segna l’epilogo della lotta contro Sauron, il Signore Oscuro.

Le multisale che proietteranno Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello dal 27 gennaio al 2 febbraio sono: UCI Alessandria (AL), UCI Bolzano (BC), UCI Villesse (GO), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Cagliari (CA), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Showville Bari (BA), UCI Arezzo (AR), UCI Certosa (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Sinalunga (SI), UCI Curno (BG), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI MilanoFiori (MI), UCI Ferrara (FE), UCI Piacenza (PC), UCI Perugia (PG), UCI Casoria (NA), UCI Firenze (FI), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Lissone (MB), UCI Montano Lucino (CO), UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RomaEst (RM), UCI Moncalieri (TO), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI). UCI Parco Leonardo (RM), UCI Orio (BG), UCI Porta di Roma (RM), UCI Bicocca (MI), UCI Catania (CT), UCI Bolzano (BZ), UCI Palermo (PA) e UCI Luxe Maximo (RM).

Il costo del biglietto è pari a quello previsto per l’intero e il ridotto del giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 cinema, per un totale di 427 schermi.