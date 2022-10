UCI Cinemas, arrivano nuovi film italiani nel prossimo weekend

Negli UCI Cinemas continua l’iniziativa che punta a valorizzare il cinema italiano e i titoli molto attesi in arrivo, diretti e interpretati dai grandi talenti del mondo del cinema nostrano. Dai drammi alle commedie, dai film storici ai thriller, UCI Cinemas amplia lo spazio dedicato al cinema italiano, al fine di soddisfare i gusti di tutti gli spettatori.

Durante il ponte di Halloween, gli spettatori potranno assistere a due grandi film del cinema nostrano, La Stranezza e Io Sono l’Abisso, usciti nelle sale il 27 ottobre. Gli appassionati potranno usufruire di prezzi scontati per assistere alle proiezioni durante il ponte festivo. UCI Cinemas infatti ha lanciato un’offerta imperdibile: tutti gli amanti del cinema che acquisteranno online dal 29 ottobre al 1° novembre uno o più biglietti per assistere alle proiezioni previste nelle multisala del Circuito riceveranno un coupon per ogni biglietto, che gli consentirà di tornare nelle multisala UCI dal 2 all’8 novembre a soli 4,90 euro e a 6,90 euro negli UCI Luxe Maximo, UCI Luxe Palladio, UCI Luxe Marcon e UCI Luxe Campi Bisenzio e nelle sale IMAX di UCI Porta di Roma, UCI Orio e UCI Luxe Campi Bisenzio.

La Stranezza è la commedia di Roberto Andò distribuita da Medusa Film ispirata al romanzo “Sei personaggi in cerca d’autore” che vede che Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello e Salvo Ficarra e Valentino Picone nelle vesti di due teatranti amatoriali. Il regista Roberto Andò, vincitore del Ciak d’Oro alla Migliore sceneggiatura per Viva la libertà, vanta una lunga esperienza in ambito teatrale, che sfrutta a pieno in quest’opera dedicata a Pirandello. Io Sono l’Abisso, distribuito da Vision Distribution e scritto e diretto dal grande Donato Carrisi. Girato nella splendida cornice del Lago di Como, è un thriller dei sentimenti in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti sulle storie dei personaggi. Nel cast Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca.

In tutto il mese di novembre, gli appuntamenti con il cinema italiano nelle multisala UCI Cinemas proseguiranno con War – La guerra desiderata, il film distribuito da Vision Distribution e interpretato dai pluripremiati Edoardo Leo e Miriam Leone (dal 10 novembre), Diabolik – Ginko all’attacco!, il film dei Manetti Bros distribuito da 01 Distribution, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci e Alessio Lapice (dal 17 novembre), Bones and all, il romantic horror di Luca Guadagnino, distribuito da Vision Distribution, interpretato da Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper, Jake Horowitz (dal 23 novembre).

Si tratta di un’occasione unica per emozionarsi con il cinema italiano approfittando delle tariffe esclusive che UCI Cinemas offre ai suoi spettatori. Con le SKIN ucicard (SKIN Family, SKIN Cinema e SKIN Student), le carte fedeltà del Circuito, gli amanti del cinema hanno accesso a una serie di promozioni esclusive, mentre le carte prepagate Cinefans (Cinefans Basic, Cinefans Plus e Cinefans IMAX) consentono di acquistare 5 biglietti a prezzo scontato.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 41 strutture multiplex e un totale di 425 schermi.