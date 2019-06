Ubaldo Santi è fuori dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

Il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci ed il gruppo consiliare di Fratelli di Italia, hanno comunicato al Presidente del Consiglio Comunale Alessio Piana che il consigliere Ubaldo Santi non farà più parte del gruppo consiliare a Palazzo Tursi.

“Siamo e rimaniamo coerenti alla maggioranza di Governo della città di Genova e le costanti e continue posizioni del consigliere Santi, se pur legittime, non sono condivise da Fratelli d’Italia e non conciliano con questa visione – commenta il coordinatore regionale Iacobucci – ed è per questo motivo che è stato necessario prendere una decisione chiara e coerente e non continuare in una situazione che poneva Fratelli d’Italia in una area di ambiguità che non vogliamo. Il nostro impegno con i Genovesi è di operare nell’interesse del territorio al fianco del Sindaco Bucci portando avanti le istanze di fratelli d’Italia a favore sempre dei cittadini e delle categorie che abbiano bisogno di risposte”.

“Il consigliere Santi è una persona gentile e per bene, ma le sue idee purtroppo non coincidevano con la maggioranza del gruppo – sono le parole di Alberto Campanella capogruppo in Comune a Genova – sono dispiaciuto che la situazione abbia avuto questa evoluzione ed auguro ad Ubaldo ogni bene ed una fortuna politica che merita, spero che ci lasceremo così senza rancori che sarebbero immotivati dato che ad unirci è una profonda stima umana.”