Tutto pronto per il Festival delle Camelie a Sorrento

NAPOLI. 18 FEBBR. Appuntamento imperdibile per gli appassionati del bello, dei fiori e dell’Arte applicata alla natura. Nel fine settimana del 24 e 25 febbraio infatti Sorrento sarà la capitale internazionale delle Camelie:

“ La manifestazione -spiega Pia Ruoppo, Presidente Garden Club Penisola Sorrentina- tradizionalmente con cadenza biennale, si colloca nel solco delle mostre delle camelie in tutta Italia.

La passione per la coltivazione di questo fiore è tornata alla ribalta, dopo anni di oblio, grazie al contributo determinante dell’ingegner Antonio Sevesi, presidente della Società Italiana della camelia di Cannero Riviera.

Fu lui a organizzare negli anni Cinquanta le prime mostre sul Lago Maggiore, dove il clima mite e la purezza dell’acqua diventano un luogo perfetto per la coltivazione delle camelie. In Campania, il Garden club Penisola sorrentina, di Napoli e Caserta hanno rivitalizzato l’attenzione con mostre di camelie provenienti, quasi esclusivamente, da giardini storici e privati. In Penisola sorrentina è stata Anna Russo Acampora a lanciare, con un artista, il Maestro Claudio Ruoppo, verso la fine degli anni Ottanta, e sostenere l’idea di una mostra della camelia, consapevoli che la rosa giapponese si inserisce in maniera armonica nel panorama delle bellezze paesaggistiche e ambientali della Terra delle Sirene”.

La XVIIesima Mostra delle Camelie si svolgerà Sabato 24 e Domenica 25 febbraio, dalle ore 10 alle ore 19 al Chiostro di San Francesco a Sorrento. Ad organizzarla il Garden club Penisola Sorrentina con il patrocinio del comune di Sorrento. In esposizione ci saranno spettacolari camelie provenienti da ville, giardini e balconi di Sorrento e dintorni, con una chicca: le camelie in vaso della prestigiosa collezione della «Camelie del Generale» di Errico Scianca di Velletri.

Nell’ambito della manifestazione sono in programma due conferenze. La prima, curata dalla relatrice Maria Nives Reale, sabato 24 alle ore 17 presso la Biblioteca Francescana sul tema “La camelia nella storia, nella letteratura e nell’arte”; la seconda a cura della relatrice Elena De Marco domenica 25 alle ore 11 e 30 presso il Chiostro di San Francesco, sul tema “La camelia nei giardini sorrentini”.

L’allestimento della mostra sarà curato dal Garden club, con la presidente Pia Ruoppo e la collaborazione di un grande artista, il Maestro Claudio Ruoppo, che verranno supportati con entusiasmo e passione dalla ideatrice della rassegna e presidente onoraria del Garden club Penisola sorrentina, Anna Russo Acampora.

CLAUDIO ALMANZI

.