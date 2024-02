Spezia-Cittadella 4-2, bella e importante vittoria degli aquilotti

La Spezia – Nel confronto tra Spezia e Cittadella, gli aquilotti si aggiudicano una vittoria determinante con un punteggio di 4-2.

La partita ha visto una spettacolare rimonta da parte dello Spezia dopo il gol iniziale segnato dagli avversari.

Grazie alle reti di Verde, Di Serio, Muhl e Moro, gli aquilotti conquistano tre punti preziosi che li spingono verso il quartultimo posto in classifica.

Lo Spezia ha iniziato la partita con determinazione, schierando Di Serio fin dall’inizio dopo il suo debutto nel turno precedente.

Il tecnico D’Angelo ha confermato anche Cassata e gli altri membri della squadra.

Tuttavia, il Cittadella ha colto l’occasione per mettersi in vantaggio appena un minuto e sedici secondi dopo l’inizio della partita, con una punizione dalla trequarti di Vita che è stata deviata in rete da Pandolfi.

Nonostante il vantaggio iniziale del Cittadella, lo Spezia ha dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato a proprio favore.

Zoet, pur non riuscendo a parare il tiro di Pandolfi, non ha potuto nulla di fronte alla precisione della sua conclusione.

Il tabellino

Spezia-Cittadella 4-2 (2-1)

Marcatori: 1′ pt Pandolfi (C), 37′ pt Verde (S), 40′ pt Di Serio (S); 5′ st Muhl (S), 33′ st Magrassi (C), 47′ st Moro (S) su rigore.

SPEZIA (4-4-2): Zoet; Mateju, Muhl, Nikolaou, Cassata (18′ st Vignali); Verde (41′ st Elia), Nagy, S. Esposito, Jagiello (18′ st Bandinelli); Falcinelli (31′ st P. Esposito), Di Serio (31′ st Moro). A disp. Crespi, Jureskin, Tanco, Elia, Cipot, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D’Angelo.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Carissoni, Angeli, Frare, Rizza (22′ st Baldini); Vita, Branca, Carriero (15′ st Danzi); Mastrantonio (1′ st Amatucci); Pandolfi (1′ st Sottini), Pittarello (32′ st Magrassi). A disp. Maniero, Cassano, Tessiore, Maistrello, Cecchetto, Giraudo. All. Gorini.

Arbitro: Gualtieri di Asti (assistenti Vigile di Cosenza e Arace di Lugo di Romagna, quarto uomo Gianquinto di Parma, Var Maggioni di Lecco, Avar Paganessi di Bergamo).