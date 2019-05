Tutti gli eventi del Versilia Yachting Rendez-vous

Il Versilia Yachting Rendez-vous,che si svolge a Viareggio dal 9 al 12 maggio, fedele alla sua formula, offre eventi ed iniziative coinvolgenti ed originali sia all’interno dell’evento che fuori salone.

Con il coinvolgimento di tutta la Versilia, per questa edizione, è stato messo a punto un ricco calendario di appuntamenti, pensato e organizzato insieme agli enti locali e alle associazioni di categoria del territorio.

Si comincerà giovedì 9 maggio con la VYR Night, il tradizionale party esclusivo riservato agli espositori nella splendida cornice di Pietrasanta, che ospiterà in contemporanea anche la VYR Yacht&Art, dove la nautica si incontra in un simbolico “rendez-vous” con l’arte.

Venerdì 10 maggio spazio invece all’happy hour targato VYR lungo via Coppino, mentre sabato 11 maggio sarà il momento della “Notte Blu”, una serata speciale che coinvolgerà le boutique della passeggiata di Viareggio per poi concludersi con uno spettacolo pirotecnico al largo delle Darsene.

Domenica 12 maggio avrà luogo il Versilia Yachting Rendez-vous Golf Cup: un torneo di golf ospitato durante la mattinata presso il Versilia Golf Resort. Durante le giornate di venerdì 10 maggio e domenica 12 maggio, anche Forte dei Marmi ospiterà eventi targati VYR.

Un calendario, quello del VYR, che prevede diversi appuntamenti specializzati dedicati agli addetti ai lavori come il B&ST – Broker and Shipyard Trading, evento B2B di networking che unisce cantieri e yacht broker organizzato da Navigo e gli approfondimenti tematici sviluppati da Nautica Italiana. Tra questi, da segnalare, “Comunicare l’Eccellenza Italiana tra Artigianalità e Innovazione” tavola rotonda di particolare rilievo moderata dal giornalista Nicola Porro che sarà preceduta da una speciale introduzione firmata Deloitte e che vedrà, tra i relatori, figure di spicco del Made in Italy quali: Renzo Cotarella, AD Marchesi Antinori, Brunello Cucinelli, Chairman & CEO Brunello Cucinelli, Stefano Domenicali, Chairman & CEO Lamborghini, Elisabetta Franchi, Owner & President Elisabetta Franchi, Massimo Perotti, Chairman & CEO Sanlorenzo SpA, Lamberto Tacoli, President & CEO Perini Navi e Isabella Traglio, Owner & Deputy General Manager & GIA Gemmologist Vhernier. Appuntamento da non perdere, dunque, durante il quale stakeholder, imprenditori ed eccellenze italiane operanti anche fuori dal settore della nautica, avranno modo di testimoniare come passato e presente, software 4.0 e antiche professioni, si fondino oggi insieme, in perfetta armonia, anche da un punto di vista di comunicazione esterna. Da segnare, infine, l’ormai consolidata Legal Conference dal titolo “Stati Generali dell’Industria Nautica: Leasing, Brexit, Sted e nuovo Codice”.

Ricerca, innovazione, formazione, internazionalizzazione e sviluppo sono i temi di approfondimento dei convegni di settore promossi dal Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana tra i quali l’appuntamento con Retic sull’ingresso di nuove imprese e start-up nel mondo della nautica e dello yachting; i primi dati dell’indagine condotta da Demopolis su Action, progetto comunitario sulle opportunità di mercato nel turismo, diporto e settore ‘green’; il convegno WISTA (Women’s International shipping and training association, presente in 40 Paesi con oltre tremila socie); l’incontro promosso dalla storica associazione internazionale dei marittimi Propeller e il workshop del CNR orientato al supporto nell’innovazione e nella ricerca offerto alla Pmi dall’ente di ricerca.

E poi gli innumerevoli appuntamenti fissi durante i giorni del salone. Le opere del Museo dei Bozzetti saranno in mostra in vari punti del VYR. Le auto d’epoca faranno da cornice all’evento con alcuni affascinanti esemplari del Museo Storico Alfa Romeo.

Infine VYR ha in serbo anche una interessante proposta gourmet: la degustazione gratuita dei vini Mandrarossa, casa vinicola siciliana, che offrirà i suoi prodotti unici e innovativi presso il ristorante di manifestazione in Darsena Italia che quest’anno sarà curato dallo chef internazionale Filippo La Mantia.