Tursi: Dello Strologo, Bruccoleri e Bonicioli aderiscono al Pd

Durante la seduta di oggi del consiglio comunale di Genova Ariel Dello Strologo, candidato alla carica di sindaco della Coalizione Progressista, Mariajosé Bruccoleri e Lilia Bonicioli (subentrata al dimissionario Stefano Pietro Amore) hanno formalmente aderito al gruppo consiliare del Partito Democratico.

Lo hanno riferito i responsabili del Pd genovese e della Lista Dello Strologo. La decisione è avvenuta dopo che l’ex capogruppo del Pd e attuale consigliera comunale di Azione, Cristina Lodi, nei giorni scorsi ha detto addio al partito di Elly Schlein, insieme al consigliere regionale Pippo Rossetti e altri 29 amministratori locali ex dem.

“La scelta delle consigliere e dei consiglieri che si sono ritrovati nell’esperienza di Genova Civica – ha dichiarato Dello Strologo – risponde a una doppia volontà. Da un lato conservare la natura civica progressista del mandato elettorale ricevuto dagli elettori e dalle elettrici, dall’altro essere parte di un percorso manifestato dal Partito Democratico volto a rappresentare un nuovo soggetto politico capace di aprire le proprie porte e sostenere esperienze diverse di natura civica”.

“Dopo mesi di intensa collaborazione e condivisione – ha aggiunto il capogruppo a Palazzo Tursi Simone D’Angelo – il ritrovarsi in un unico gruppo in Sala Rossa dei consiglieri democratici, civici e progressisti, conferma l’orizzonte di costruire passo dopo passo un nuovo Partito Democratico, in grado di aprirsi alle esperienze più diverse, civiche, politiche e sociali. Un percorso lungo e impegnativo che dovrà realizzarsi non solo nelle istituzioni, ma anche e soprattutto fuori”.