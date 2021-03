Tursi: aperture di nuovi servizi igienici pubblici a Sarzano, S. Giorgio e Brignole

“Aumenta e migliora l’offerta di servizi igienici pubblici in centro città. In settimana saranno aperti all’utenza i servizi, limitrofi alle rispettive stazioni della metropolitana, di piazza San Giorgio, di piazza Sarzano e di Brignole.

I servizi sono accessibili anche per utenza con disabilità.

I tre bagni pubblici restaurati vanno ad aggiungersi a quelli già aperti al pubblico di piazza De Ferrari (l’ex diurno, limitrofo alla stazione metro, riaperto a settembre dopo il restyling), di palazzo Tursi, del mercato Orientale, della galleria Atlantide all’Acquario, di Testata Millo a Calata Mandraccio e dei Magazzini del Cotone”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Genova.

“I servizi igienici pubblici – hanno aggiunto da Tursi – sono affidati in gestione, con concessione per favorirne l’autosufficienza economica, a cooperative sociali per la pulizia, la sanificazione e la custodia.

Sono in via di riqualificazione i servizi igienici di piazza della Meridiana, mentre è in fase progettuale la realizzazione dei bagni pubblici del mercato di Di Negro e della Darsena.

Il Comune di Genova ha avviato, inoltre, un piano operativo anche per il recupero e l’accessibilità degli 84 vespasiani dislocati nei nove municipi genovesi: sono stati individuati 59 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono allo studio, anche di concerto con Amiu Genova, le modalità operative per il completo ripristino e di cura igienica del servizio”.