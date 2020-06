Turista colta da malore soccorsa nella spiaggia di Monesteroli

La squadra nautica dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio sulla spiaggia di Monesteroli per soccorrere una turista colta da malore.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio quando una ragazza ha chiamato il 112 riferendo che la sua amica si era accasciata a terra.

Immediatamente sono state avvisate le sale operative della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e del 118.

Vista la difficoltà di raggiungere l’infortunata via terra la sala operativa VVF ha inviato sul posto un gommone con degli operatori SA, soccorritori acquatici, che sono riusciti a raggiungere e soccorrere la ragazza utilizzando anche un piccolo gommone in dotazione ai Vigili del Fuoco, normalmente utilizzato in ambiente speleologico ma che si è dimostrato molto efficace anche per effettuare soccorsi in prossimità delle scogliere.

Sul posto era presente anche il Gommone GC A69 della Capitaneria di Porto che ha coordinato le operazioni di soccorso.

La giovane è stata poi portata via mare al Molo Italia dove un equipaggio del 118 era in attesa per portarla al pronto soccorso.