TS College Tennis e Lubrano Tennis Academy per il recruitment dei giovani atleti

La <strong>Lubrano Tennis Academy</strong> diventa uno dei poli esclusivi a livello italiano che TS College utilizzerà per il recruitment dei giovani atleti. Una nuova importante “conferma” della qualità del lavoro portato avanti dall’Accademia diretta dal Maestro Lubrano.<!–more–>



“TS-CollegeTennis ha scelto la Lubrano Tennis Academy per i valori, la professionalità e competenza nel mondo del tennis di livello”, sottolinea <strong>David Botti</strong>, responsabile del progetto.

“E’ un orgoglio per noi che TS College Tennis ci abbia cercato”, spiega <strong>Federico Placidilli</strong>, coach della Lubrano Tennis Academy. “Siamo il quinto centro in Italia, in esclusiva per la Liguria. La nostra Academy ha intrapreso una strada ancor più delineata per chi vuole giocare a tennis in maniera seria con lo sguardo al futuro dei giocatori”.

Il College Tennis apre una <strong>nuova strada a tutti i ragazzi italiani</strong> senza dover scegliere in anticipo tra la carriera accademica e quella tennistica. Il valore di questa esperienza è inestimabile: studiare per 4 anni, gratis o quasi, in un’università statunitense, giocare ad un alto livello tennistico, far parte di una squadra, vivere il campus, scoprire nuove culture, investire sul proprio curriculum accademico e professionale. E, come minimo, costruirsi una padronanza della lingua impeccabile.

“Offriamo un’assistenza completa per giocatori e giocatrici che hanno intenzione di proseguire gli studi, ma che al tempo stesso desiderano continuare la propria attività tennistica, per ottenere una borsa di studio in un’università americana”, prosegue Botti. “L’idea è quella di aiutare ragazzi, ragazze e famiglie interessate nel percorso che porta dall’Italia ai College, appoggiandoli passo dopo passo”.

TS-CollegeTennis, è partner ufficiale della Federazione Italiana Tennis e di PTR Italia.

“E’ una partnership davvero importante – aggiunge Federico Placidilli – perché si creeranno dei ponti grazie ai quali i coach americani verranno qui in Lubrano Tennis Academy e noi andremo da loro, nei College in Usa. I nostri ragazzi avranno un canale diretto con TS College Tennis, oltre ovviamente a un trattamento privilegiato. I responsabili di questo progetto attiveranno qui da noi la procedura, realizzando un curriculum e un video dei tennisti che verrà inviato in tutti i College americani e in base a quello arriveranno offerte che i ragazzi potranno valutare e cogliere”.