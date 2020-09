Ventimiglia: mascherine obbligatorie H24, sanzioni fino a 1500 euro

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino oggi ha annunciato la pubblicazione di un’ordinanza con la quale istituisce l’obbligo della mascherina H24, anche all’aperto, per chiunque si sposti nella città di confine.

Il primo cittadino ha riferito i contenuti del provvedimento al termine di un vertice con le associazioni dei commercianti, durante il quale, nell’interpretare il Dpcm del 7 agosto e le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, si è inoltre preso atto che “non c’è obbligo di tampone per i frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore”.

Per evitare ripercussioni sulla salute pubblica, pur tutelando l’economia, Gaetano Scullino ha quindi deciso di rendere nuovamente obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

I francesi possono recarsi a fare shopping a Ventimiglia, rispettando, però, l’ordinanza sindacale.

Sono previste multe salate per chi non indossa il dispositivo di protezione individuale.

Le sanzioni vanno da 250 euro a 1.500 euro nei casi più gravi o recidivi.