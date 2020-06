Truffe alle assicurazioni, misura cautelare per un recchese

La Polizia Locale di Recco a supporto dei colleghi genovesi per la buona riuscita dell’operazione “Chiodo”.

E’ stato quello di Recco il comando di Polizia Locale ad affiancare la Polizia Locale di Genova, reparto Giudiziaria-Infortunistica nella buona riuscita nell’operazione “Chiodo”. Ieri mattina 29 giugno alle ore 5.45 sono scattati gli arresti in vari Comuni della provincia smantellando un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di compagnie assicurative.

Gli agenti coordinati dal comandante Mirko Mussi hanno eseguito a Recco una misura cautelare personale nei confronti di B.B. 77 anni, dipendente della carrozzeria centrale dell’organizzazione truffaldina risultante coinvolto in decine di falsi sinistri insieme alla ex moglie e ai due figli.

I cinque agenti che sono intervenuti nella perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato una documentazione ritenuta basilare per l’indagine, in quanto dimostrerebbe non solo un’attività che andava avanti da anni, ma anche errori grossolani, non ultimi una serie di falsi sinistri avvenuti nello stesso giorno con diverse modalità ma tra le stesse persone. Sono stati sequestrati anche tre veicoli, oggetto dei falsi incidenti.

«I nostri agenti hanno agito distinguendosi professionalmente e facendo squadra – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega – merito anche del comandante Mussi che sa riporre fiducia nei propri agenti. La città è inoltre è onorata che il suo corpo di Polizia Locale sia stato l’unico sul territorio a fornire supporto agli agenti genovesi, pianificando un intervento delicato in un’operazione tanto complessa.» ABov