Itinerari di viaggio in Croazia

La Croazia è da sempre tra le mete preferite per le vacanze degli italiani. Sono tanti i suoi i luoghi che è possibile visitare. Dalle località famose per le spiagge, alla natura selvaggia, passando per l’arte e la cultura. Vediamo insieme alcuni itinerari da tenere in considerazione per un viaggio in Croazia questa estate.

Spalato, le isole e i dintorni

Muovendosi in camper o con altri mezzi propri o a noleggio, la Croazia regala infinite possibilità di svago e di incontro di luoghi incantevoli. Appena arrivati a Spalato una visita di un giorno alla città e al celeberrimo Palazzo di Diocleziano sono già un buon punto di partenza mentre, per il giorno successivo, si può mettere in conto una puntata sull’isola di Hvar.

L’atmosfera ricercata e vacanziera e gli infiniti campi di lavanda regalano momenti indimenticabili. Altrettanto entusiasmanti sono le isole di Korcula e Brac con la nota spiaggia di Bol e il suo mare incontaminato. A pochi chilometri da Spalato la pietra chiara, il mare che circonda ogni cosa e lo splendido centro storico di Trogir sanno conquistare i turisti.

La cittadina è davvero splendida, con un labirinto di piccole calli in perfetto stile veneziano e tanti piacevoli ristoranti situati sul lungomare dove è possibile apprezzare i piatti tipici locali.

L’elegante bellezza di Dubrovnik

Dubrovnik, l’antica Ragusa, è una meta decisamente imperdibile. La “Perla dell’Adriatico” con i suoi due chilometri di camminata lungo le mura antiche, regala al visitatore una vista assolutamente impareggiabile su tutto il panorama circostante.

Il percorso in alcuni punti raggiunge i 25 metri di altezza ma, volendo avere una vista ancora più dall’alto dei tetti rossi cittadini, il suggerimento è quello di affidarsi alla funicolare che porta in vetta al monte Srd.

Sebenico e le meraviglie della natura

Spingendosi ancora più a sud è consigliabile una sosta a Sebenico, cittadina decisamente incantevole e nota per la presenza di due splendidi parchi nazionali. Quello di Krka, dove è possibile concedersi un bagno e una foto sotto alle celebri cascate e quello delle isole Kornati, arcipelago del Mediterraneo con il miglior mare della Croazia.

Arte e tramonti in Dalmazia

Di nuovo on the road eccoci pronti per andare a esplorare una fra le zone più floride del Paese: la Dalmazia. Zara è sicuramente un ottimo punto di partenza dal momento che a cattedrali e a fori di epoca romana affianca un bel lungomare con interessanti opere contemporanee e un tramonto che anche Alfred Hitchcock giudicò essere il più bello al mondo.

Incantevoli borghi dell’Istria

Anche l’Istria ha davvero tanto da offrire ai suoi visitatori, in particolar modo per quelli che amano il turismo rurale ed enogastronomico. Lungo l’intera costa, inoltre, si incontrano piccoli borghi da sogno come Pola, Rovigno, Parenzo e Umago.

Tutte cittadine protese sul mare e che affondano le loro radici nell’antica Roma. Stradine acciottolate, vicoli fioriti, scorci di imperdibile suggestione lasciano un ricordo indelebile e il desiderio di tornare.

Parco Naturale del Plitvice

Lo spettacolo naturale regalato dal Parco Naturale del Plitvice, Patrimonio dell’Unesco, rimane fra le esperienze più belle dell’intera Croazia. Le cascate, i laghi e la variopinta flora locale si snodano e si susseguono lungo uno splendido percorso su passerelle in legno, attraverso paesaggi sempre diversi.

Un trenino panoramico e un traghetto elettrico possono rendere agevole il percorso a chi vuole godere della magnificenza della natura in pieno relax.

Come raggiungere la Croazia: soluzione low cost

Programmare un viaggio in Croazia, sia partendo con mezzi propri che noleggiando in loco un’auto o una moto, non è molto difficile. Esistono diverse soluzioni davvero molto economiche.

La soluzione migliore è senz’altro quella di prendere uno dei traghetti per la Croazia che partono da Ancona ed arrivano a Spalato. Su i Cruise Ferry, le navi che effettuano la tratta e che offrono i comfort di una nave da crociera, sarà possibile imbarcare la propria auto, moto o camper.

Infine, grazie alle numerose promozioni effettuate nel corso dell’anno e alle partnership con aziende di primo piano, come Trenitalia, si potranno ottenere ulteriori sconti sul costo dei biglietti.