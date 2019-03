Trovato in possesso di droga: dominicano arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato, ieri sera in Via della Maddalena, un dominicano di 34 anni, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio appiedato nel Centro Storico i poliziotti delle Volanti hanno notato un soggetto che alla loro vista ha cercato di dileguarsi.

Lo hanno così fermato e sottoposto a controllo trovandolo in possesso di 4 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente per un totale di 26 gr. circa tra cocaina e derivati della cannabis.

L’uomo è stato condotto in carcere.