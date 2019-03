Trovati con Rolex falso e capi taroccati, nel cappello anche 3mila euro

Gli agenti della polizia locale hanno denunciato un venditore abusivo, di origini nordafricane, perché trovato in possesso di Rolex falsi e altri capi taroccati. L’uomo è stato notato in piazza Paolo da Novi. Il venditore è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione, vendita di prodotti con marchi falsificati e sanzionato amministrativamente per la vendita.

In via San Martino un altro venditore abusivo sempre mentre vendeva merce contraffatta.

Nascosti in un cappello gli agenti hanno trovato oltre 3 mila euro. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato per ricettazione, vendita di prodotti con marchi falsificati e sanzionato amministrativamente per la vendita.

Nei mesi di gennaio e febbraio i sequestri amministrativi sono stati 44, mentre sono sei le persone denunciate per ricettazione e vendita di prodotti con marchi falsificati.

Il totale dei pezzi contraffatti delle più note marche sequestrati ammonta a 95. In aumento anche il numero di prodotti non contraffatti posti in sequestro per vendita abusiva o senza titolo nei primi due mesi dell’anno, che ammontano a 287 capi di abbigliamento ed accessori, 465 ombrelli, 658 magneti e 1961 articoli di bigiotteria e giocattoli.