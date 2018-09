Come arrivare al Salone Nautico di Genova in auto

Ecco una piccola guida per chi vuole arriva al Nautico di Genova in auto.

Al via oggi e fino al 25 settembre il 58° Salone Nautico di Genova. Di base per chi arriva a Genova in auto, il consiglio è di lasciarla negli appositi Parcheggi di interscambio ed utilizzare bus e navette.

Con il crollo di ponte Morandi la viabilità sul nodo genovese ha subito diverse modifiche ed ecco le soluzioni scelte dopo una serie di tavoli di lavoro permanenti.

Per chi arriva da ponente, dalla Francia con l’A10, da Ventimiglia e da Savona, deve uscire obbligatoriamente al casello di Genova Aeroporto e per immettersi sul percorso urbano che porta all’innesto della nuova strada a sei corsie Guido Rossa.

Da qui si può rientrare in autostrada al casello autostradale di Genova Ovest imboccando la A7 in direzione Milano/Torino o la A12/E80 in direzione Livorno.

Il Salone Nautico è comunque raggiungibile proseguendo il percorso urbano tramite la sopraelevata Aldo Moro.

Chi arriva da Torino, dovrà proseguire sulla A21, oltre il bivio della A26, e immettersi sulla A7 in direzione Genova per uscire a Genova Ovest o a Genova Est.

Nessun cambiamento per chi arriva a Genova in auto da Milano tramite l’autostrada A7: dovrà essere utilizzata l’uscita al casello di Genova Ovest che consente l’accesso diretto sulla sopraelevata Aldo Moro, la sopraelevata, per raggiungere il Salone Nautico.

In alternativa è possibile proseguire fino a Genova Est, scendendo poi direttamente verso la zona di piazzale Kennedy, il tradizionale punto di riferimento per i visitatori del Salone Nautico.

Per chi arriva da est, quindi da Roma, Firenze, Livorno, Spezia, Bologna utilizzare l’autostrada A12/E80. Poi ci sono diverse possibilità senza modifiche di percorso rispetto al passato.

Da Genova Est si raggiunge agevolmente la zona del Salone Nautico.

L’uscita di Genova Nervi offre due percorsi, quello di Corso Europa e quello di Corso Italia, tramite i quali si arriva anche in questo caso direttamente a Piazzale Kennedy.

L’importante è seguire le indicazioni per “Parcheggio Salone Nautico”