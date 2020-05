Università di Genova e AsviS: tre passi verso il festival dello sviluppo sostenibile.

Appuntamento giovedì 21 maggio alle 15:30 con ASviS Live: tre passi verso il Festival, una nuova iniziativa virtuale che animerà i canali dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, e non solo, con tre eventi trasmessi in diretta streaming il 21 maggio, il 28 maggio e il 4 giugno.

Dal 22 settembre all’8 ottobre ASviS proporrà una riflessione sulle politiche da mettere in atto per orientare le scelte del presente e trasformare il futuro, conducendo il Paese verso una ripresa all’insegna della sostenibilità, nella direzione tracciata dall’Agenda 2030.

Calendario

21 maggio – Orientare le scelte, disegnare il futuro

28 maggio – Verso una ripresa trasformativa all’insegna della resilienza e della sostenibilità

4 giugno – Ambiente, salute e società sostenibili: alla scoperta delle connessioni

Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming, con traduzione nella lingua dei segni (LIS) su festivalsvilupposostenibile.it