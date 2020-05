A Genova è possibile prenotare il taxi dotato di divisorio

Fase 2, la Cooperativa Radio Taxi Genova dota le auto bianche di divisorio

La Cooperativa Radio Taxi 0105966 mette a disposizione dell’utenza anche auto bianche dotate di appositi dispositivi di separazione tra il conducente e i passeggeri. “Oltre alla periodica sanificazione e igienizzazione di tutte le auto – spiega il presidente della Cooperativa Valter Centanaro – molti nostri soci hanno allestito le vetture con il divisorio per garantire una maggiore tutela e sicurezza ai passeggeri. Con questa iniziativa vogliamo fare la nostra parte in questa Fase 2, della ripartenza e delle riaperture. Il lockdown è stato un periodo molto difficile, ma i genovesi hanno dimostrato grande senso di responsabilità nei confronti della propria salute e di quella della nostra comunità. Con le nostre iniziative della ‘spesa a casa’, la convenzione Amt di sconto per gli abbonati Amt e prossime forme di ancora più forte integrazione nel tpl a servizio dei genovesi, abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza alle esigenze di mobilità dei cittadini, garantendo un servizio in sicurezza. L’attenzione per i rischi del Covid non si deve abbassare e per questo abbiamo pensato di implementare il più possibile le garanzie di sicurezza a bordo delle nostre auto perché il ritorno all’attività per i genovesi possa essere vissuto in serenità”.