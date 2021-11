Tre appuntamenti a dicembre per Centro Qualificazione Regionale Maschile

Opportunità per vedere all’opera giovani pallavolisti emergenti

Tripla tappa nelle prime tre domeniche di dicembre per l’attività di Qualificazione Regionale Maschile 2021/2022.

Tre occasioni di confronto e di crescita, due opportunità per vedere all’opera giovani pallavolisti emergenti. Il Centro di Qualificazione Regionale Liguria, nell’ambito del programma di Qualificazione Nazionale Maschile 2021-2022, visionerà gli atleti nati nell’anno 2006 in forza alle realtà societarie liguri con i seguenti requisiti: altezza superiore a cm 180 oppure spiccate abilità atletiche e tecniche a prescindere dal ruolo ricoperto pur con altezza inferiore a cm 180 (non oltre 3 atleti per società).

Il primo appuntamento, a cura del Comitato Territoriale Liguria Levante, si terrà domenica 5 dicembre tra le 14:30 e le 17:30 presso il PalaConti di Santo Stefano Magra (SP). Il Comitato Territoriale Liguria Ponente organizza il raduno domenica 12 dicembre, negli stessi orari, presso il Palazzetto dello Sport ” A. Berruti” di Finale Ligure.

Domenica 19 dicembre, sempre tra le 14:30 e le 17:30, il Comitato Territoriale Liguria Centro darà appuntamento alle società presso il PalaCorradi di Arenzano.