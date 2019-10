Tratto chiuso su A26 e coda di 7 km sulla A7: prestare attenzione

È ancora chiuso il tratto sulla A26 verso Gravellona Toce.

A comunicarlo è Autostrade per l’Italia.

“A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tratto chiuso verso Gravellona Toce – Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce è stato riaperto il tratto tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone verso Gravellona Toce, chiuso in precedenza, a seguito di un camion che aveva preso fuoco al km 5 e 200.

A causa della precedente chiusura si segnalano code tra Arenzano e il bivio per la A26 in direzione di Genova.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso”

Sulla A10 tra Arenzano e Voltri è presente una coda in direzione: Genova.

Coda anche tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per Ripristino incidente.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano è presente una coda di 7 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Prestare la massima attenzione anche per la presenza della pioggia.