L’Elite Mondiale del Downhill arriva a Santa Margherita

L’Elite Mondiale del Downhill è l’occasione per vedere all’opera e sfidare i top riders internazionali delle bici da discesa. La gara di Coppa Italia Urban Downhill si terrà domenica 20 Ottobre a Santa Margherita e sarà valevole anche come tappa Mahikan Race.

L’evento sportivo ciclistico è organizzato da Portofino Bike porterà a Santa Margherita Ligure i grandi nomi del ciclismo internazionale. La Mahikan Race è una competizione ormai storica di origine canadese, dedicata a fat bike e bici da discesa.

Grazie alla collaborazione tra l’associazione Portofino Bike, il Comune di Santa Margherita ed il Gruppo Albergatori Santa Margherita e Portofino, la tappa di apertura della Mahikan Race è stata “salvata” includendo l’evento nella gara di Coppa Italia Urban Downhill.

Simone Brescia, presidente Portofino Bike, è entusiasta non solo per ospitare l’elite mondiale delle varie discipline ciclistiche, ma anche per il costante sostegno delle istituzioni locali che hanno capito l’importanza dell’evento e del valore aggiunto che la mountain bike può dare costantemente a un territorio come quello di Santa Margherita.

Per i cittadini e i turisti sarà un evento ad alto grado di spettacolarità e per gli appassionati di downhill sarà un'occasione per misurarsi con i top rider mondiali.

Maggiori informazioni sull’evento e sulle modalità di iscrizione: www.portofinobike.com