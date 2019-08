Colpo Spezia, preso Scuffet dall’Udinese

Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con l’Udinese Calcio per l’arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Club di via Melara, del portiere Simone Scuffet.

Classe ’96, friulano e prodotto del vivaio bianconero, Scuffet ha indossato in carriera per quarantasette volte la maglia dell’Udinese, oltre a quelle del Como in Serie B e del Kasimpasa nella massima serie turca, con i quali, dopo il suo arrivo nel gennaio 2019, il neoaquilotto è sceso in campo in undici occasioni. Già estremo difensore delle selezioni nazionali U17, U18, U19, U20 e U21, Scuffet è ora pronto a difendere la porta delle Aquile!

Simone Scuffet

Ruolo: portiere

Nato a Udine il 31.05.1996

Altezza: 193 cm

Peso: 77 kg

Nazionalità: italiano