Tragico frontale tra auto a Montoggio: un morto e tre feriti, tra cui una bimba

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo la strada statale 226 di Montoggio, nell’entroterra di Genova.

Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente in località Fornace. L’asfalto era viscido per la pioggia.

Una persona è morta sul colpo, mentre tre sono rimaste incastrate tra le lamiere e hanno riportato lievi ferite. Secondo quanto riferito, si tratta di Paola Midolo di 57 anni.

Due adulti sono stati trasferiti dai sanitari del 118 in codice giallo all’ospedale Villa Scassi. Mentre una bambina è stata trasportata al Gaslini, sempre in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica incidente.