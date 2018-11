Santa Margherita: intervento rapido per la messa in sicurezza porto

Stamane, al termine della visita del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli nel Tigullio, si è svolto nel porto di Santa Margherita Ligure un sopralluogo sui danni provocati dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi, cui hanno partecipato i responsabili del Provveditorato Interregionale, il sindaco Paolo Donadoni e il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, che hanno sottolineato come “essendo quello di Santa Margherita Ligure un porto pubblico, gli interventi spettano alla struttura ministeriale”.

A grandi linee è stata confermata la stima dei danni effettuata nei giorni scorsi, circa 20 milioni di euro. Oltre alla ricostruzione, si è parlato anche di possibili soluzioni immediate per la messa in sicurezza del porto e di conseguenza dell’abitato cittadino.

«Il ministro Toninelli – ha spiegato il sindaco Donadoni – che ringrazio per la sua presenza simbolo di uno stato vicino ai cittadini, si è reso conto che la priorità per il nostro territorio, per la nostra economia, è la ricostruzione della provinciale 227. Parimenti l’intervento al nostro porto è urgente e importante non solo per l’economia delle attività portuali ma prima ancora per la sicurezza di Santa Margherita Ligure. Ho avuto rassicurazioni dai responsabili del Provveditorato per un primo intervento rapido per la messa in sicurezza».

Intanto, prosegue in città la pulizia e sistemazione delle zone raggiunte dalla mareggiata e prosegue la pulizia delle condotte delle acque bianche con appositi macchinari.

Per quanto riguarda la presentazione di segnalazioni danni da parte dei cittadini, il Comune oggi ha riferito che l’ufficio protocollo sarà aperto anche al lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17. (nuovo orario: da lun a ven 8:30 – 12 lun mer 15 – 17).