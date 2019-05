Tragedia bus Erasmus, ministro Bussetti: Terza archiviazione incomprensibile

Una giornata tragica il 20 marzo del 2016 a Freginals in Catalogna quando tredici studentesse universitarie morirono a bordo di un autobus in Spagna, dove si trovavano per un progetto Erasmus. Sette di queste erano italiane, tra loro anche la genovese Francesca Bonello.

Per la terza volta un giudice spagnolo ha ritenuto che non ci siano i motivi per aprire un processo, archiviando di fatto il tutto.

“L’archiviazione dell’inchiesta da parte della magistratura spagnola – dichiara il minsitro dell’istruzione Marco Bussetti – è un colpo durissimo per le famiglie delle vittime e per tutti noi” ed aggiunge: “Una decisione inaccettabile e incomprensibile. Vogliamo sapere cosa è successo. Mi stringo intorno ai genitori e ai parenti delle ragazze strappate alla vita troppo presto”.