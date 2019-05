Oggi protesta a Genova contro i fumi delle navi in porto

Questo pomeriggio alle 17 un comitato di cittadini che protestano contro i fumi delle navi in porto, in particolare al terminal traghetti e crociere, si sono dati appuntamento sotto il Galata Museo del Mre per marciare fino a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale e fare un presidio.

I cittadini sostengono che i fumi delle navi che sono ferme in banchina emettono fumi neri e inquinanti che arrivano non solo nella zona adiacente il porto ma in tutta la città. Ma non si parla solo di fumi, ma anche di esalazioni maleodoranti e di inquinamento acustico.

Per questo il comitatato chiede l’elettrificazione delle banchine.

Dalla sede di Stazioni Marittime spiegano come ci siano norme internazionali molto restrittive che vengono appliccate anche a Genova.