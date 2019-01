Tragedia Ansaldo, Viale: giorno di lutto ma Pd strumentalizza tragedia, vergognosi

“Oggi è un giorno di lutto. Le affermazioni del Partito Democratico, con il tentativo di alimentare la polemica e strumentalizzare la tragedia, sono vergognose. Da parte di Regione Liguria l’impegno è massimo per tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la prevenzione e la vigilanza”.

Lo ha dichiarato oggi la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità e Sicurezza Sonia Viale, unendosi al cordoglio espresso dal presidente Toti a seguito dell’incidente mortale avvenuto oggi ad Ansaldo Energia in Val Polcevera.

“Insieme ad Alisa – ha aggiunto Viale – avevamo convocato per venerdì prossimo tutti i responsabili delle Psal liguri ovvero le strutture delle Asl deputate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Già lo scorso anno abbiamo dato forte impulso ai piani mirati per la sicurezza sul lavoro procedendo in modo serrato per aree tematiche, con il coinvolgimento di tutti gli organismi addetti alle verifiche e ai controlli sulla sicurezza.

Inoltre, come ha già ricordato il presidente Toti, il 13 febbraio si riunirà il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tra i temi all’ordine del giorno, le linee di indirizzo sull’attività di assistenza e vigilanza delle Psal liguri, le problematiche sulle attività di vigilanza per la grandi opere che insistono in particolare sul territorio genovese, l’analisi dei Piani mirati di prevenzione per il 2019, la definizione delle modalità operative di attuazione sul territorio del protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti amianto e l’illustrazione dell’offerta formativa regionale sui temi della salute destinata al mondo della scuola”.