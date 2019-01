Tragedia Ansaldo, Cisl: a Genova dati allarmanti. Nel 2018 ventidue morti sul lavoro

“Questa mattina presso lo stabilimento Ansaldo Energia di Genova si è consumata l’ennesima tragedia: un lavoratore di una ditta di appalto (la Geko) di appena 42 anni è rimasto ucciso svolgendo il proprio lavoro. Come Fim Cisl Liguria esprimiamo sgomento per quanto accaduto, solidarietà ai familiari e rimarchiamo con forza la necessità di mettere al centro dell’azione politica il tema della sicurezza come prevenzione in ogni luogo di lavoro”.

Lo ha dichiarato oggi il segretario generale Fim Cisl Liguria, Alessandro Vella.

“I dati a Genova – ha aggiunto Vella – sono allarmanti. Solo a livello provinciale, nel 2018, gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 22. La Fim questa mattina ha proclamato, insieme alle altre sigle sindacali, 8 ore di sciopero e richiesto da subito un incontro in sede aziendale per affrontare le tematiche relative alla sicurezza e alla prevenzione. La dignità del lavoro parte dallo svolgere quotidianamente le proprie mansioni con la certezza di poter tornare a casa a fine giornata”.