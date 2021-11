Tragedia al San Paolo, bimbo viene alla luce senza dare segni di vita

Tragedia, ieri mattina intorno alle 4, all’Ospedale San Paolo di Savona dove si è registrata la nascita di un bambino che da subito non ha fatto registrare alcun segno di vita.

“Il personale medico e infermieristico – scrivono dall’Asl2 – ha messo in atto ogni possibile strategia per scongiurare l’esito infausto del parto. La madre, che era stata prudenzialmente ricoverata l’altro ieri, si trova attualmente in discrete condizioni.Come da prassi la salma andrà al Gaslini per i controlli del caso. Occorre ricordare che tali eventi pur essendo rari sono purtroppo sempre statisticamente possibili.”

“Asl2 – conclude la nota – esprime massima solidarietà alla famiglia per il drammatico evento.”