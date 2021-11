Calcio, Naclerio l’anti Righetti del Don Bosco contro il Levanto?

La Spezia – L’alfiere del Don Bosco Spezia che al 3-1 al passivo subito in casa dalla Forza e Coraggio ha risposto con un 3-1 sul Colli Ortonovo ad Avenza, è lui, Antonio Naclerio.

Classe 1998, con un passato anche nel settore giovanile dello Spezia, è giunto al Don Bosco l’estate scorsa dopo un paio d’anni alla Forza e Coraggio. In rossonero è partito molto piano in quanto afflitto subito da una caviglia in disordine, ma quando alla fine è entrato, ha segnato subìto e non ha più smesso…la doppietta appena valsa la vittoria sul Colli (e nel contesto che una di tali reti sia stata segnata su calcio di rigore è pressoché un dettaglio) non è assolutamente un caso. A Pagliari il “bomber” si trova bene.

Né scordiamoci che stiamo parlando di un attaccante che a suo tempo ha militato in Serie D al Sestri Levante, in Eccellenza al Valdivara 5 Terre e a Scalea, in Calabria.

Domenica 14/11 arriva al “Franco Cimma”, per la 10.a giornata del campionato di Promozione ligure / Girone B, un Levanto in forma capace d’un colpo grosso contro la co-capolista Bogliasco; battuta 3-2 al “Raso Scaramuccia” levantese. Ivi, due gol di Dimitri Righetti, ormai vera e propria istituzione in seno levantese: una sorta di Naclerio però da molto più tempo dove si trova oggi.

In arrivo al “Cimma” un duello nel duello a suon di gol ? E chi lo vincerà ? Per la cronaca calcio d’inizio alle ore 15 con arbitro Sandri.