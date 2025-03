Traffico di organi, ucraina 35enne arrestata: 56 reni venduti sul mercato nero

Traffico di organi. Secondo quanto riferito ieri dall’agenzia Reuters, agenti della Polizia di frontiera polacca hanno arrestato una donna ucraina condannata in Kazakistan a 12 anni di carcere per avere partecipato a un gruppo criminale organizzato che commerciava organi umani e ha venduto 56 reni.

“Si tratta della 35enne come Ksenia P. che è stata arrestata a un passaggio a livello tra Polonia e Ucraina su indicazione dell’Interpol” ha riferito Marta Petkowska, portavoce dell’ufficio del Procuratore di Przemysl.

La Procura polacca non ha spiegato perché la donna non fosse in prigione in Kazakistan al momento dell’arresto al passaggio a livello o quando è stata condannata.

Risultava ricercata dall’Interpol da novembre 2020.

“La donna ucraina è stata condannata per avere partecipato a un gruppo criminale organizzato internazionale che ha raccolto illegalmente tessuti e organi da persone dal 2017 al 2019 e li ha venduti sul mercato nero” ha aggiunto Petkowska.

È stata anche condannata per avere ottenuto illegalmente “reni da 56 parti lese in Kazakistan, Armenia, Azerbaigian, Ucraina, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Thailandia” per trarne vantaggio economico e per “aver fatto dei crimini commessi una fonte permanente di reddito”.

L’accusa ha presentato una mozione a un tribunale per applicare un arresto temporaneo di una settimana in modo che potesse essere estradata in Kazakistan.

L’anno scorso in Ucraina è stato scoperto un gruppo criminale accusato di vendere organi umani all’estero. Tra questi c’era anche l’ex viceministro della Salute.

Nelle regioni ucraine di Dnepropetrovsk, Kharkiv e Poltava risultano 27 centri trapianti ufficiali e circa 50 non ufficiali.

