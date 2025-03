Temporali su Genova, chiusi sottopassi via della Superba e Brin

In seguito ai temporali che si sono abbattuti su Genova, ci sono state due chiusure di strade per allagamenti.

La prima è avvenuto poco dopo 23.30 e ha visto la Polizia Locale chiudere al traffico il sottopasso di via della Superba che collega via Tea Benedetti alla rotatoria Tenco per allagamento.

Circa un’ora dopo alle 00.40 si è allagato il sottopasso di Brin ed è stato chiuso.

I torrenti genovesi sono abbondantemente sotto il livello di guardia.

Ci segnalano strade fangose nella zona di via Carso, proprio dove una decina di giorni fa si era generato uno smottamento.

Aggiornamento

Il sottopasso di Brin è stato riaperto questa notte, intorno alle 3.

