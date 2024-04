Apparizione, domenica un tuffo nel passato con mercatini e tradizione

Domenica 5 maggio a Genova Apparizione Incanto medievale con mercatini e antiche tradizioni del Gruppo Storico Sestrese

Domenica 5 maggio dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Don Attilio Canepa ad Apparizione sarà possibile tuffarsi in un incanto medievale attraverso una rappresentazione storica dell’epoca a cura del Gruppo Storico Sestrese con il supporto della Pro Loco di Apparizione.

Il Gruppo Storico Sestrese è un’Associazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1992 in occasione del Carnevale Sestrese. Si è costituita nel 1993 in concomitanza dei festeggiamenti per il 500esimo anniversario della scoperta dell’America. Attraverso un’accurata ricerca, rievoca usi e costumi del tardo Medioevo e del Rinascimento e propone rivisitazioni storiche in abiti che rappresentano la nobiltà locale ed il popolo.

Si potrà esplorare Il mercato tardomedioevale, ricco di arredi rigorosamente ricostruiti, che proporrà arti e mestieri dell’epoca: il cambiavalute, la candelaia, lo speziale, l’oste, l’ortolana, la panificatrice, il falegname, il pescivendolo. Abili merlettaie mostreranno l’arte del macramè. Non mancherà l’angolo dedicato ai più piccini con giochi d’epoca e l’esibizione di danze storiche con insegnanti qualificati che eseguiranno coreografiche danze auliche e popolane. Saranno presenti inoltre stand gastronomici che proporranno panini, dolci e bevande.

Si raccomanda di raggiungere il luogo dell’evento con i mezzi pubblici o a piedi per salvaguardare l’ambiente.

In caso di maltempo, l’iniziativa, sarà rimandata in data da destinarsi.