I 50 anni di carriera di Sandro Giacobbe festeggiati a Terrazza Colombo

Una bella serata all’insegna della musica, dell’amicizia e di tanti ricordi

Venerdì sera il claim “Signora mia sapessi… 50 volte ti ho sognata” ha dato inizio, a Terrazza Colombo di Genova, ai festeggiamenti per i 50 anni di carriera del noto cantante genovese Sandro Giacobbe.

Si è trattata di una bella serata all’insegna della musica, dell’amicizia e di tanti ricordi.

La serata è stata una festa informale, ricca di musica ed allegria con tanti amici e collaboratori che gli sono stati accanto in tutti questi anni.

Ma anche un percorso pieno di sorprese organizzato dalla moglie Marina.

Il cantante ha esordito ripercorrendo le tappe della sua carriera con gli amici, dando un significato alle sue canzoni grazie, anche, alla proiezione di alcuni filmati che hanno rappresentato i suoi 50 anni di carriera.

Alla base tante canzoni da “Signora mia” inserita in un film di Lina Wertmuller, per passare a “Il giardino proibito”, “Io vorrei” per arrivare a “Sarà la nostalgia” e “Gli occhi di tua madre”, tutte canzoni che hanno fatto innamorare diverse generazioni.

Fondamentale la regia della moglie Marina che ha creato un vero e proprio percorso di sorprese per il festeggiato e per i suoi ospiti.

Dal riconoscimento di un “disco di platino” per la carriera assegnato da Itas Mutua, ad una targa alla carriera data dalla Regione Liguria.

Ad una dimostrazione di tango, è seguita la presentazione del romanzo polisensoriale “Senora Mia. Come in amore, così in tango”, ad opera della moglie Marina che ha realizzato un sogno di Giacobbe raccogliendo tanti scritti e appunti del cantante e li ha trasformati in un libro, dal quale oltre alla lettura, è possibile ascoltare e carpirne video e canzoni.

Sandro Giacobbe, visibilmente commosso, ha ringraziato la moglie con un bacio e ha ammesso di avere ancora un sogno nel cassetto: ovvero l’utilizzo del libro per la realizzazione di un film.

La serata è, poi, proseguita con l’arrivo del rapper Moreno che lo ha chiamato “mister”, essendo Giacobbe l’allenatore della Nazionale Cantanti, e la consegna della maglia celebrativa del Genoa con il numero “50” sovrastata dalla scritta “Giacobbe”.

Infine il buffet, il taglio della torta con i fuochi d’artificio dal grattacielo di piazza dante, i balli e il firmacopie del libro e del nuovo album di Sandro Giacobbe (Airone Music) che racchiude vecchi successi e nuove canzoni inedite. L.B.

Photo Gallery