Tra orto e api ad Albisola Superiore. Il 22 aprile a Luceto inaugurazione di un nuovo orto sociale e laboratorio per bambini.

Tra orto e api ad Albisola Superiore, dettagli.

Il mondo in un orto e Laboratorio per bambini “BUG HOTEL” ad Albisola Superiore in via Gervasio (loc. Luceto).

Sabato 22 aprile sarà inaugurato il nuovo orto sociale realizzato in via Gervasio a Luceto, grazie alla collaborazione fra l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Albisola Superiore ed ARTE Savona, con il contributo della Fondazione A. De Mari e di Coop. Liguria.

Alle ore 10.30 sarà realizzato il laboratorio “Il mondo in un orto” per la costruzione di un piccolo BUG HOTEL per ospitare le api e gli altri insetti impollinatori.

Info e prenotazioni:

Ufficio Agricoltura

Tel. 019/482295 int. 262/264

agricoltura@comune.albisola-superiore.sv.it

WhatsApp 3398749236

L’Assessore all’Agricoltura del Comune di Albisola Superiore, Massimo Sprio, dichiara:

“Il Settore Agricoltura raggiunge un altro importante traguardo con l’inaugurazione del secondo orto sociale.

Proseguiamo il progetto di Agricoltura Sociale già realizzato in via Nifosse mettendo a disposizione di una platea eterogenea di cittadini ulteriori 8 aree ortive.

Il progetto è frutto del sostegno di A.R.T.E. Savona, che ha messo a disposizione l’area, di un contributo della Fondazione De Mari attraverso il bando Welfare di Comunità e di un ulteriore contributo da parte di Coop Liguria.

Fra gli obiettivi del progetto vi è il recupero di aree in stato di abbandono, il miglioramento del decoro urbano, lo sviluppo di antiche pratiche contadine e l’incremento della socialità, dello scambio intergenerazionale di saperi e competenze.”

Al termine rinfresco per tutti i partecipanti.