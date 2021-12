Tra musica e solidarietà con Andrea Scatolero. Il 19 alle 17 presentazione del disco a Genova e raccolta fondi per “La Band degli Orsi”.

Tra musica e solidarietà con Andrea Scatolero domenica presso la Chiesa Abbazia di Santa Maria della Sanità in Salita di Santa Maria della Sanità.

Il “cantautore over” presenta il suo ultimo album benefico “Salo Olio & Pane” questa domenica a Genova.

Si chiama “Sale Olio & Pane – Valori in musica” il nuovo lavoro discografico prodotto e scritto dal genovese Andrea Scatolero, che ritorna con la sua energia, sempre vicino alla sua Genova.

Il “cantautore over”, così a lui piace definirsi, è felice di presentare l’album di fronte agli amici, proprio nell’amata città che spesso è anche protagonista della sua musica.

Lo farà infatti domenica 19 dicembre alle ore 17.00 presso la Chiesa Abbazia di Santa Maria della Sanità in Salita di Santa Maria della Sanità, nel quartiere di Castelletto.

Parte dei fondi sono destinati all’Associazione genovese “La Band degli Orsi”, con cui inaugurerà la Casa Rossa a Sturla e per la quale Andrea canterà anche al Mercatino di San Nicola.

L’album, già anticipato dai singoli “Il mondo mi ha tradito” e “L’Olivella”, come nel lavoro precedente “Orizzonte Temporale”, racchiude con naturalezza e simpatia l’essenza di un uomo consapevole che canta e condivide le sue emozioni.

Un uomo che sa raccontarsi con autoironia e che come una fetta di pane con olio e sale non ha paura di mostrarsi nella sua semplicità, così com’è.

I suoi testi infatti sono ricchi aneddoti, situazioni e immagini proprie di chi ha vissuto e che con passione dice che si può continuare a sognare, a qualsiasi età, donando e godendo dei frutti che il mondo ha da offrire.

Andrea Scatolero

Si avvicina alla musica e alla scrittura alla soglia dei 70 anni con lo scopo di “aprirsi agli altri, dare voce ai valori etici, trasmettere positività, indirizzare l’impegno nel volontariato e riscattare la generazione degli over”.

Tra le sue ultime esperienze è da citare la partecipazione a Sanremo Senior 2021 in cui ha conquistato la semifinale al Teatro del Casinò.

Informazioni

Andy, così lo chiamano gli amici, presenterà ”Sale Olio & Pane – Valori in musica” il 19 dicembre alle 17 sulle alture di circonvallazione a monte, nella splendida e antica cornice della Chiesa gentilizia della nobile famiglia De Mari.

Un atmosfera elegante e cavalleresca, come lo è l’ambientazione del suo brano “La giostra medievale”, e da cui si può godere dall’alto della bellezza della città.

L’incontro sarà un occasione per raccontare il disco, cantare alcuni brani, fare un brindisi e scambiarsi un augurio di Buon Natale.

Come in passato poi non manca l’aspetto sociale nei progetti del cantautore.

Sempre vicino a chi ha bisogno, devolverà parte del ricavato all’Associazione “La Band degli Orsi” che si occupa di accogliere le famiglie dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Track list di “Sale Olio & Pane”

01 – Sale Olio & Pane

02 – Il mondo mi ha tradito ft. Mike fC

03 – L’Olivella

04 – Allo stesso tempo

05 – Sotto sotto sotto

06 – Ancora più di prima

07 – Scusa lo sfogo

08 – La luna non è più sola

09 – La giostra medievale

10 – Settimo senso

Ad accompagnarlo in questo nobile e genuino progetto un gruppo di talentuosi professionisti del settore che ha creduto fortemente in lui sotto la direzione artistica dell’arrangiatore e coordinatore musicale Paolo Ballardini.

Credits

Paolo Ballardini: chitarra acustica-elettrica-classica, cavaquiño, basso elettrico, tastiere.

Alfredo Vandresi: batteria (tracce 2, 3, 4, 5).

Marika Pellegrini: percussioni (tracce 1, 3, 5, 7), fisarmonica (tracce 1, 9).

Marcello Picchioni: tastiere (traccia 2), pianoforte (traccia 10).

Riccardo Barbera: contrabbasso (traccia 10).

Rudy Cervetto: batteria (tracce 1, 6, 10).

Massimo “Zago” Zagonari: sassofoni (tracce 4, 10), flauto (traccia 3).

Voci registrate presso “Bagoon Studio” con Alessandro Paolini.

Registrazione e direzione cori a cura di Massimo “Spee” Spinetti.

Pre-produzione, registrazione chitarre e basso presso “Electric Lands Studio” di Paolo Ballardini.

Mix e mastering a cura di Alessandro Mazzitelli.

Mike fC: cantautore, rapper e compositore di brani sia in italiano che in genovese.

Maggiori dettagli:

http://andyscatolero.wixsite.com/sito

Per partecipare alla presentazione è obbligatorio essere muniti di super Green pass nel rispetto delle norme anticontagio.

Cenni sul Disco

01 – Sale Olio & Pane

Si strizza l’occhio ai chansonniers degli anni ’60. La nostalgia positiva del passato, i non, i sapori di ieri si apprezzano nel brano che dà il titolo al progetto.

02 – Il mondo mi ha tradito

Saltiamo ad un genere molto più giovane grazie anche alla collaborazione del rapper Mike fC. Disincanto della vita e consapevolezza del presente in un brano dalle sonorità raggamuffin.

03 – L’Olivella

Brano più soffice e immagini dolci degli anni trascorsi all’Olivella, nota piazzetta genovese tra caratteristiche creuze cittadine. Si potrebbe definire una saudade nostrana tra ritmi altalenanti dell’America latina.

04 – Allo stesso tempo

La fantasia non manca all’autore e “allo stesso tempo” ce lo dimostra nelle bellissime immagini proposte nel testo.

05 – Sotto sotto sotto

Parlando dell’arrangiamento sembra di vivere un tema tipicamente spy con riferimenti alla California dei Beach Boys che si alterna ad un secondo movimento con un tempo dimezzato.

06 – Ancora più di prima

Con questo pezzo, forse il più pop del progetto, Andrea ci presenta un excursus sulla sua visione della “partita della vita”.

07 – Scusa lo sfogo

In queste parole incontriamo l’essenza di Andy: ottimista, inguaribile sognatore, poeta innamorato della vita e dell’amore e come lui stesso dice “sono io che scrivo di getto versi”.

08 – La luna non è più sola

La musa ispiratrice viene descritta come violata, disincantata visione che in passato ci salvava dalle notti nostalgiche di solitudine. Ma il lavoro interiore scaturisce nell’autore un dubbio: “La luna non mi sorride più, o forse sono io che ho smesso di sognare?!”.

09 – La giostra medievale

Due cavalieri come in una piece teatrale propongono le immagini di un duello che si chiude con il trionfo di entrambi, eletti quindi a difendere insieme il regno dell’amore.

10 – Settimo senso

Con lo swing, genere sempre attuale ed elegante come Andy, si chiude il disco che ha visto protagonista sì l’autore, ma anche un impeccabile cast di musicisti degni della maestria dei colleghi americani. E questa canzone ne è la prova.

Un occhio di riguardo va infine all’arrangiatore e produttore artistico di questo progetto, Paolo Ballardini, che per l’ennesima volta ha vestito di seta la musica di Andrea Scatolero.

Giorgia Cadenasso