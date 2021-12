Genoa, Shevchenko: vittoria importantissima ottenuta contro la Salernitana

Shevchenko può gioire per la prima vittoria del suo Genoa che supera il turno di Coppa Italia conro la Salernitana e si regala una sfida a San Siro contro il Milan a Gennaio.

“E’ una vittoria importantissima per il nostro morale. Dobbiamo ringraziare ancora una volta i tifosi che hanno sostenuto la squadra, questa vittoria è per loro. La prima vittoria, anche se in Coppa Italia, è sempre importante. La squadra oggi ha dato tutto quello che poteva, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ all’inizio, poi abbiamo trovato il gol ed è molto importante per noi vincere”.